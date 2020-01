Incendi in Amazzonia: +30% nel 2019 (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (INPE) del Brasile ha reso noto che il numero di Incendi boschivi nell’Amazzonia brasiliana è aumentato del 30% nel 2019 rispetto all’anno precedente. L’incremento è stato maggiore nel Pantanal, la più grande zona umida del pianeta e santuario di biodiversità: in un anno i roghi sono aumentati 6 volte. Ben 89.178 Incendi sono stati registrati nell’Amazzonia brasiliana nel 2019, rispetto ai 68.345 del 2018 (solo ad agosto sono stati 30.901).L'articolo Incendi in Amazzonia: +30% nel 2019 Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

