Il caso Mertens, resta un’altra settimana in Belgio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Orami c’è un caso Mertens. Ne scrive anche il Corriere dello sport. Sabato contro la Lazio non ci sarà Dries Mertens. L’attaccante belga era partito sabato per il Belgio, per sottoporsi alle terapie e non è tornato. Scrive il quotidiano sportivo: “Dries, fermo per un fastidio agli adduttori, sarebbe dovuto rientrare ieri ma resterà ancora ad Anversa a curarsi nel centro del fisioterapista della sua Nazionale”. Ne scrive anche la Gazzetta dello Sport. Una settimana in più di cure in Belgio. È quello che ha ottenuto come permesso dal club Dries Mertens, alle prese con vecchi problemi a un adduttore. Dunque l’attaccante azzurro più prolifico (118) gol, dopo aver saltato l’Inter non sarà disponibile sabato con la Lazio e anche martedì 14 in Coppa Italia (ottavi di finale) contro il Perugia. Se «Ciro» Mertens sarà guarito dai suoi fisioterapisti di fiducia lo rivedremo pronto per la ... Leggi la notizia su ilnapolista

