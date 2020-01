Il bug del netcode di Street Fighter V è stato risolto da un modder (Di giovedì 9 gennaio 2020) A quanto pare un fan di Street Fighter V si è preso la briga di risolvere un bug presente dall'uscita del gioco. Secondo il modder Altimor, e in effetti altri importanti membri della community e sviluppatori dei picchiaduro, Street Fighter V include un bug che può causare una latenza nelle mosse successive. Il risultato di questo errore è un "rollback" unilaterale per un giocatore, mentre l'avversario non ha di questi problemi.La correzione di Altimor assicura che i giocatori affetti da questo problema non abbiano più il rollback e riescano a colpire l'avversario senza subire latenza. "Ci sono voluti un po' più di due giorni per metterlo a punto, mentre Capcom non ha corretto il bug per quattro anni", ha detto Altimor. "Ci sarebbero voluti più di 30 minuti con il codice sorgente. Un altro utente ha anche fatto un tweet per individuare la causa del bug durante la beta".Purtroppo sembra ... Leggi la notizia su eurogamer

