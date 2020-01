Harry e Meghan, rimosse le statue di cera da Madame Tussaud’s: “Trasferite in un’altra area” (Di giovedì 9 gennaio 2020) A Londra si cominciano a vedere i primi effetti del divorzio di Harry e Meghan dalla casa reale: il celebre museo delle cere Madame Tussauds ha deciso di “separare” le statue del duca e della duchessa di Sussex da quelle del resto della casa reale. Numerosi visitatori hanno postato sui social le foto del gruppo “ristretto”: la Regina Elisabetta II e il principe Filippo, William e sua moglie Kate, ma nessuna traccia della golden couple. “Come il resto del mondo abbiamo reagito alle sorprendenti notizie”, ha detto al quotidiano Independent Steve Davies, manager del museo. “Da oggi le figure di Meghan e Harry non appariranno più nel nostro set della famiglia reale”. Tuttavia ha precisato, essendo due tra le nostre opere più popolari “non saranno tolte dal Museo, ma collocate in un’altra area importante”. Le effigi di cera di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

