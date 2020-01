Francesca Barra in ospedale: “Intervento ok”, è mistero su cosa accade (Di giovedì 9 gennaio 2020) Brutte giornate per Francesca Barra: la giornalista è infatti finita in ospedale per un intervento. Si sa ben poco delle sue condizioni e di quale sia la sua situazione clinica, ma è stata la stessa Barra a dare sue notizie, dichiarando di stare abbastanza bene. Nuove preoccupazioni per Francesca Barra? Per I fan della giornalista c’è grande preoccupazione. Non è un bel momento, per Francesca Barra: lo scorso anno ha vissuto insieme al marito Claudio Santamaria il dolore immenso di un aborto per via di problemi sorti durante la gravidanza. Era stata proprio lei, tramite i social, a parlare di quanto si fosse trattato di un’esperienza dolorosissima e di come il bambino che stava per nascere fosse stato desiderato e già amato da entrambi i genitori. Oggi, il nuovo ricovero, per motivi non ben chiari. Si sa solo che Francesca Barra ha pubblicato una foto su Instagram che la ... Leggi la notizia su thesocialpost

