Fallout 76: un giocatore ha ricreato una sala delle torture in cui la vostra salvezza dipende da una formula matematica (Di giovedì 9 gennaio 2020) Anche se Fallout 76 non è il gioco più amato dai giocatori, con i suoi bug (l'ultimo consentiva agli hacker di rubare oggetti dall'inventario delle persone) ed il nuovo servizio in abbonamento, Fallout 1st, che non è stato ben visto dalla community, tanto da creare addirittura una divisione tra abbonati e giocatori semplici.Tuttavia c'è qualcuno che si diverte a creare delle vere e proprie sale di tortura da sottoporre ai poveri giocatori che vi capitano per curiosità (o per sbaglio). L'ultima trovata di Vault101manguy è stata pubblicata su YouTube e mostra come una semplice ed innocua scuola americana, possa trasformarsi in un incubo vero e proprio.All'interno di questa scuola vi è una sala in cui il giocatore che decide di entrare viene chiuso dentro senza possibilità di uscita. Sul muro è affissa una formula matematica che bisogna risolvere per poter riottenere la libertà. Fin qui ... Leggi la notizia su eurogamer

