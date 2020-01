"Così M5S stralciò le norme in difesa dei poliziotti aggrediti in carcere" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Giuseppe De Lorenzo A Ravenna tre agenti di polizia penitenziaria presi a calci e pugni. Ennesimo caso di violenza nelle carceri. Dito puntato contro i grillini L'aggressione si consuma nel carcere di Ravenna: tre agenti della polizia vengono presi a calci e pugni da un detenuto. È solo l’ultimo atto di una lunga serie di episodi. A dicembre, per dire, il bollettino nell'istituto penitenziario di Avellino contava quattro feriti, di cui uno con la testa spaccata da una macchinetta del caffè scagliata da un carcerato. Lo stesso è successo negli ultimi mesi a Forlì, Melfi, Castrovillari e via dicendo. “Il Guardasigilli non è pervenuto - attacca Salvini - mentre il Pd di Bonaccini ci regala i porti aperti, la cancellazione dei Decreti Sicurezza e vorrebbe schedare le Forze dell’Ordine: noi stiamo dalla parte delle donne e degli uomini in divisa e dei cittadini ... Leggi la notizia su ilgiornale

fattoquotidiano : ELEZIONI IN CALABRIA Con 184 preferenze su Rousseau, Rosella Cerra è stata la più votata. Poteva essere capolista… - franz999999999 : @agoacciaio @gjscco @LucianoMurgia @Mov5Stelle @M5S_Camera Non li farei più cosi sprovveduti, andiamo alle elezioni… - m5s_taranto : RT @AnnaMacina73: Mai così dal 1977! I dati #Istat certificano la qualità delle misure che abbiamo introdotto sul #lavoro. Cresce il numero… -