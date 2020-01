Ces 2020, Enel X tra illuminazione pubblica adattativa e mobilità elettrica (Di venerdì 10 gennaio 2020) (Foto: Wired) Las Vegas (Usa) – Tante novità per il mercato italiano così come quello internazionale per Enel X al Ces 2020 di Las Vegas. Economia circolare, digitalizzazione e sostenibilità sono le fondamenta delle varie presentazioni che hanno spaziato dalle smart cities alla domotica fino alla mobilità elettrica, uno dei trend più importanti del momento. Due le soluzioni in evidenza dedicate alle “città intelligenti”. La prima è City Analytics ossia uno strumento di monitoraggio, analisi e condivisione chiara dei dati pensata per le pubbliche amministrazioni. Con sempre più dati e metodi per aggregarli disponibili, c’è una necessità impellente di poter gestire nel modo migliore questa mole di informazioni. (Foto: Wired) La soluzione pensata da Enel sfrutta i big data per studiare fattibilità e modalità di un eventuale servizio. Per esempio, monitorando flussi ... Leggi la notizia su wired

beppe_grillo : Ecco tutte le novità del #CES di quest'anno. - beppe_grillo : L’industria tecnologica si sta preparando per il più grande evento che è partito oggi e proseguirà fino al 10 genna… - Digital_Day : Ecco le TV Sony del 2020... Ma ne arriveranno altre... -