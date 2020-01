Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa? Nuova indiscrezione (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Juventus – Secondo TuttoJuve Douglas Costa starebbe iniziando a chiedere spazio, visto che non sta giocando titolare anche quando è in forma. Superati i suoi problemi fisici contro il Cagliari è entrato nella ripresa dimostrando di poter essere molto utile alla squadra. Staremo a vedere se riuscirà a farsi spazio nelle gerarchie di Sarri. Quello legato a Douglas Costa, gioiello del Calciomercato Juventus, inizia ad essere un problema serio. Giocatore rapido e dotato di grandissimo senso del gol ha dimostrato di saper fare la differenza quando parte soprattutto dalla panchina. Nel 4-3-1-2 di Maurizio Sarri però non c’è spazio per lui. Calciomercato Juventus, Douglas Costa al PSG? Questo perché i bianconeri giocano in maniera diversa dall’anno passato e non lavorano più sulle sovrapposizioni di fascia. Douglas dunque da trequartista fa fatica ad adattarsi, risultando ... Leggi la notizia su juvedipendenza

