Calciomercato Empoli, arriva Tutino dal Napoli (Di giovedì 9 gennaio 2020) Gennaro Tutino pronto a ripartire dall’Empoli: nuovo colpo di Calciomercato per i toscani, che accolgono il giovane talento del Napoli Gennaro Tutino è pronto a giocarsi le proprie carte in Serie B, con la maglia dell’Empoli. Muzzi saluta l’arrivo dell’attaccante di proprietà del Napoli, arrivato in città nelle ultime ore. Il giocatore non ha trovato spazio nell’Hellas Verona di Juric e ha preferito cambiare aria. In Toscana avrà la possibilità di acquisire maggiore minutaggio e di tornare a far parlare di sé. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

