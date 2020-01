Calciomercato Cagliari, Pjaca e Juan Jesus nel mirino dei sardi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Cagliari, i rossoblu metteranno a segno alcuni colpi di mercato: ecco i nomi che potrebbero arrivare Tre sconfitte consecutive che hanno fatto sprofondare il Cagliari in una situazione non immaginabile fino a poco prima delle vacanze di Natale. Proprio per questo motivo il club di Giulini interverrà sul mercato. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport il primo obiettivo sarebbe Marko Pjaca della JUventus, per ora la distanza tra domanda e offerta c’è ancora ma il patron dei sardi potrebbe reinvestire i soldi entrati dalle cessioni. Un altro obiettivo è Juan Jesus ma la concorrenza è molta. Un’alternativa potrebbe essere quella di Roger Ibanez da Silva che ha chiesto all’Atalanta di essere ceduto per andare a giocare con continuità. Sondaggio anche per Kjaer e per Tonelli ma nulla di concreto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

