Biathlon, startlist e pettorali di partenza 10 km sprint Oberhof 2020: programma, orari e tv (Di giovedì 9 gennaio 2020) Venerdì 10 gennaio si disputerà la sprint maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon. Si preannuncia grande spettacolo in Germania dove non ci sarà il norvegese Johannes Boe, mattatore di questo avvio di stagione che ha deciso di rinunciare all’appuntamento. Riflettori dunque puntati soprattutto sul francese Martin Fourcade che punta al colpaccio mentre l’Italia si affiderà a Lukas Hofer e Dominik Windisch per conquistare un buon risultato. Di seguito la startlist, tutti i pettorali di partenza, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della sprint maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. sprint MASCHILE Oberhof 2020, startlist E pettorali DI ... Leggi la notizia su oasport

