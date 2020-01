Bergamo, «I ne**i non li facciamo entrare». La discoteca allontana il buttafuori (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sabato 4 gennaio, Telgate, provincia di Bergamo. Un gruppo di giovani, tra cui una ragazza boliviana e tre ragazzi africani, sono in coda per entrare in un locale, ma vengono bloccati dal buttafuori con parole inequivocabili: «E voi cosa ci fate qui? Non è posto per voi, andate bene a ballare Latino o afro, non qui. Se vi faccio entrare la gente si incazza, non vi vogliono qui. Io i negri non li faccio entrare». Dopo giorni di inevitabili polemiche, e con i profili social della discoteca, il Costez Nikita, presi d’assalto (la notizia è rimbalzata anche sui quotidiani locali dopo il racconto della ragazza coinvolta), è arrivata la decisione della direzione del locale di allontanare l’addetto alla sicurezza. Con un comunicato, il Costez Nikita ha chiarito le ragioni del licenziamento: «Nei giorni scorsi siamo stati al centro di un dibattito conseguente al diniego di ... Leggi la notizia su open.online

