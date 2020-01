Antonella Elia al Grande Fratello Vip: l’ironia di Taylor Mega (Di giovedì 9 gennaio 2020) Anticipazioni GF Vip, Antonella Elia attaccata da Taylor Mega: “Imbarazzante” Che tra Taylor Mega e Antonella Elia non scorra buon sangue è ormai risaputo un po’ da tutti. E ovviamente la popolare influencer si è messa comoda ieri sera sul suo divano proprio per seguire l’ingresso di Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip. Un ingresso il suo un po’ particolare. Difatti la popolare soubrette è stata costretta a entrare nella ‘dimora gieffina’ da un’entrata alternativa in cui ha subìto un bello scherzo architettato dagli autori. E questa entrata è stata decisamente criticata da Taylor Mega, la quale non ha perso tempo per commentare acidamente su instagram: “Ma cosa ho appena visto? Davvero tutto molto imbarazzante…E’ questa comunque l’entrata che meritavi…Proprio questa…” Taylor Mega ... Leggi la notizia su lanostratv

GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - trash_italiano : Ho bisogno che vinca uno di loro - Barbara Alberti - Paolo Ciavarro - Antonella Elia #GFVIP - MarioManca : Antonella Elia ti prego, è tutto nelle tue mani. #GFvip -