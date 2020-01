Animali Fantastici e dove trovarli: a Londra una mostra ispirata alla saga di J.K. Rowling (Di venerdì 10 gennaio 2020) La saga di Animali Fantastici e dove trovarli è la fonte di ispirazione per una mostra in arrivo a Londra! Animali Fantastici e dove trovarli, la saga creata da J.K. Rowling legata al mondo magico di Harry Potter, è la fonte di ispirazione di una nuova mostra che sarà allestita al National History Museum di Londra. Il progetto è nato dalla collaborazione tra BBC One, BBC Studios Natural History Uniti e Warner Bros e sarà allestita negli spazi della Waterhouse Gallery. Grazie all'esposizione legata al franchise di Animali Fantastici e dove trovarli si potranno vedere da vicino creature reali accanto a reperti come un corno di Erumpent e un teschio di drago. Negli spazi della mostra si scopriranno inoltre nuovi ... Leggi la notizia su movieplayer

