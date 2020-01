Aida Yespica sul dramma del figlio: “Circondata da persone cattive” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Aida Yespica a Rivelo sul dramma del figlio: “Ho sbagliato, mi sono circondata di persone cattive” Aida Yespica è tornata a parlare del dramma del figlio Aron, che non vede da mesi a causa di problemi con il passaporto. La showgirl aveva già raccontato questa brutta vicenda ma, questa sera, 9 gennaio, andrà in onda la sua intervista a Rivelo ed alla conduttrice Lorella Boccia Aida Yespica ha rilasciato altre dichiarazioni: “Ho fatto molti errori nei confronti di mio figlio, nel corso degli anni mi sono accerchiata di persone cattive, mi fido troppo delle persone… ho subito delle truffe… Ho dovuto lasciarlo a suo padre perché era l’unica persona di cui mi fidavo” Insomma il suo dramma sembra ancora lontano dal risolversi, principalmente per motivi burocratici ma anche per i problemi che la Yespica ha con l’ex marito Matteo Ferrari con cui il piccolo vive ... Leggi la notizia su lanostratv

viviromatv : Aida Yespica ospite di Lorella Boccia a “RIVELO” - zazoomnews : Rivelo Aida Yespica in lacrime: “Non posso raggiungere mio figlio Aron” - #Rivelo #Yespica #lacrime: #posso - JackMagico : In una notte Antonella Elia ha consumato tutta l'acqua che Aida Yespica ha consumato in tre mesi di GF. #gfvip -