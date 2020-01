Traffico Roma del 08-01-2020 ore 13:30 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DELLA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA PRENESTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLE PRENESTINO IN USCITA DA Roma CHIUSA PER LAVORI VIA CERNAIA TRA VIA GIUSEPPE ROMITA E VIA PASTRENGO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA NELLE VIE ADIACENTI. TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI CHIUSE LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI ATTIVO UN BUS NAVETTA MA13 CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 08-01-2020 ore 13:30 proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

