Terremoto Andria: scossa in Puglia, cosa è accaduto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un Terremoto si è verificato stamattina a pochi km da Andria: scossa in Puglia di magnitudo 2.7, cosa è accaduto, la situazione aggiornata. Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.7 è stata avvertita stamattina in Puglia. L’epicentro del Terremoto ad appena 5 km da Andria, uno dei capoluoghi della provincia a Nord di Bari di … L'articolo Terremoto Andria: scossa in Puglia, cosa è accaduto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto in Puglia: magnitudo 2.7, l'epicentro ad Andria | Evacuate le scuole, 'nessun danno' #andria… - SkyTG24 : Terremoto ad Andria, scossa di magnitudo 2.7 - mar_buq : RT @ilmessaggeroit: #terremoto in #puglia, scossa 2.7 a sud di Andria: evacuate le scuole -