Se non vuoi la guerra, prepara la pace: perché dovremmo riscoprire la nonviolenza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il nuovo anno si apre con lo spettro della guerra, in Iraq ma non solo. Il dramma non è soltanto umanitario, ma anche politico: si discute di escalation, fazioni, missili, strategie militari, ma sembra quasi ridicolo nominare la pace, o, meglio, la nonviolenza, eppure ne avremmo tremendamente bisogno. Leggi la notizia su fanpage

