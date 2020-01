Sanremo 2020, abbonamenti e biglietti: quanto costano e come acquistarli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Teatro Ariston di Sanremo Nella giornata odierna – mercoledì 8 gennaio – ha luogo la prevendita degli abbonamenti per assistere dal vivo al 70° Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio. Le richieste di prenotazione dovranno essere effettuate entro le 14.00 di oggi. Ecco i prezzi. Sanremo 2020: prezzi e modalità di acquisto di abbonamenti e biglietti I prezzi si presentano invariati rispetto allo scorso anno. Il costo degli abbonamenti per le cinque serate, fissato d’intesa con il Comune di Sanremo, è di 672 euro per la galleria e di 1.290 euro per la platea. Per quanto riguarda i biglietti singoli, da martedì a venerdì il prezzo è di 100 euro in galleria e 180 euro in platea; per la serata finale costano invece, rispettivamente, 320 euro e 660 euro. Sia gli abbonamenti che i biglietti sono nominativi, dunque l’ingresso al ... Leggi la notizia su davidemaggio

