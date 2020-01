San Tommaso, il colpo che non ti aspetti: arriva il rinforzo per l’attacco (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Fulmine a ciel sereno, che in questi giorni di gelido gennaio calza a pennello. Il San Tommaso piazza il colpo in attacco assicurandosi le prestazioni di Amara Konate (’90) attaccante ivoriano con un passato tra Cavese e Parma. Konate era ad un passo dalla firma con la Puteolana, guidata dall’ex tecnico dei grifoni Ciaramella, ma un blitz inaspettato dei grifoni lo ha portato alla corte di Liquidato. Elemento che dovrebbe essere a disposizione già nelle prossime ore, ma soprattutto pronto per il big match di sabato contro il Palermo. rinforzo fondamentale per il San Tommaso che in avanti in questo periodo ha potuto contare sul solo Branicki. L'articolo San Tommaso, il colpo che non ti aspetti: arriva il rinforzo per l’attacco proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

