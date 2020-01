Red il cane scomparso dopo il grave incidente con la famiglia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La famiglia Stevenson ha adottato il piccolo Red quando era solo un cucciolo e sin da subito, hanno instaurato un rapporto molto speciale con lui. E’ sempre stato un cane dolce e fedele, infatti tutti i suoi amici umani sono stati molto orgogliosi di lui e del suo modo di essere. La mattina di Natale, tutti insieme erano usciti per andare a Mayville, per poter passare insieme ai loro parenti, tutte le festività. Durante il tragitto, però, la famiglia è stata vittima di un grave incidente e Michael e la sua compagna, hanno riportato diverse ferite, poiché la loro auto si è capovolta, a causa del ghiaccio. Red però, è riuscito ad uscire dal veicolo e molto probabilmente, a causa del trauma e della paura, è scappato via. I suoi amici umani hanno chiesto aiuto ovunque, ma il loro incubo sembrava non avere fine. La famiglia ha chiesto aiuto ogni giorno, per più di una settimana e ... Leggi la notizia su bigodino

