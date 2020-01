Profitti Samsung: calano del 34 per cento nel quarto trimestre 2019 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I Profitti Samsung sono diminuiti del 34 per cento nell’ultimo trimestre del 2019 su base annua. Ciò equivale a un utile operativo di 7,1 trilioni di won coreani per i tre mesi che vanno da ottobre a dicembre, pari a 6,1 miliardi di dollari.Il calo degli utili è dovuto principalmente al calo delle vendite dei semiconduttori, i chip, e alle vendite degli smartphone, in particolare quelli economici.Vanno invece bene gli smartphone 5G che hanno superato le vendite attese dall’azienda sudcoreana nonostante il costo di questi modelli sia di molto superiore ai top di gamma 4G.Profitti Samsung ancora in caloLa perdita dei Profitti per le aziende è continuo, tanto che Apple ha deviato il proprio business sui servizi per poter aumentare le entrate.Samsung, a differenza dei concorrenti come l’azienda di Cupertino, può contare su più settori per i propri guadagni. Principalmente ... Leggi la notizia su pantareinews

