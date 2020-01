Palumbo, prorogata la concessione dei cantieri ex Mondomarine di Savona (Di mercoledì 8 gennaio 2020) prorogata a Palumbo la concessione temporanea dei piazzali dei cantieri navali ex Mondomarine in attesa di assegnare quella definitiva. L’Autorità di sistema portuale ha prorogato fino a giugno la concessione a Palumbo. Sei mesi nei quali l’Autorità di sistema dovrà rivedere i criteri di assegnazione per la concessione ventennale in base a quanto emerso dalla sentenza del Consiglio di Stato. I giudici romani avevano respinto i controricorsi dell’Autorità di sistema portuale e Palumbo in risposta a quelli presentati al Tar da parte di Rodriguez Yacht Italy. Rodriguez contestava la delibera con la quale l’Authority aveva assegnato la concessione ventennale a Palumbo. Il Tar aveva annullato la gara, facendo quindi scattare il ricorso al Consiglio di Stato. L'articolo Palumbo, prorogata la concessione dei cantieri ex Mondomarine di Savona proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

