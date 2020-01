Ntenda Juventus, subito a Torino: accelerata bianconera: si chiude! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ntenda Juventus- Secondo quanto rivelato da “Sky Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Claude Ntenda, giovane terzino del Nantes, da tempo nel mirino dei bianconeri. Paratici potrebbe decidere di portarlo subito a Torino e aggregarlo all’Under 23. Corsa, abilità nel cross e grande senso della posizione, classe 2002 e margini di crescita piuttosto notevoli. Come detto, Paratici proverà l’affondo immediato anche per cercare di battere la concorrenza delle big europee. Ntenda Juventus, si chiude subito: Pjaca e Rugani verso l’addio Non solo mercato in entrata, la Juventus continua a lavorare attentamente anche in chiave cessioni. Quasi certa la conferma di Emre Can, mentre possibili addii di Pjaca e Rugani. L’esterno croato lascerà i bianconeri nell’immediato, così come confermato dal suo agente. Leggi anche: Mercato Juventus, ... Leggi la notizia su juvedipendenza

#Juventus: in arrivo Jean-Claude #Ntenda, terzino sinistro del #Nantes. Classe 2002. La Juve mette le mani su Ntenda, classe 2002 del Nantes J Medical ?? Jean Claude #Ntenda, terzino sinistro classe 2002 proveniente dal Nantes, rinforzo per la #Juventus #Primave…