Nazionale di Pallamano, il portiere Ebner: “A Benevento atmosfera eccezionale” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’abbraccio delle scuole da una parte, la doppia seduta quotidiana di allenamenti dall’altra. Procede serrato, senza pause, il cammino di avvicinamento della Nazionale di Pallamano alle sfide del 10, 11 e 12 gennaio prossimi al Palatedeschi di Benevento, valide per il Gruppo 3 di qualificazione ai Campionati Mondiali di Egitto 2021. Dall’altra parte, a contendere il primato della classifica ai ragazzi di Riccardo Trillini – unico piazzamento in grado di garantire il passaggio del turno – ci saranno Romania, Kosovo e Georgia per tre sfide ad altissima intensità. Ultimata la sessione mattutina di allenamento, la squadra ha proseguito nel suo programma di visite agli istituti scolastici della città: i ragazzi hanno raggiunto l’Istituto San Filippo Neri e domani (giovedì) si recheranno presso la Scuola Media Federico Torre e il Convitto ... Leggi la notizia su anteprima24

