Minacce a don Merola, regista Crespi: solidarietà e vicinanza al parroco anticamorra (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “A Don Luigi Merola la vicinanza e la solidarietà più concreta e convinta. Don Luigi è un amico, conosco il suo impegno, le sue attività, la sede della Fondazione. Sono certo che andrà avanti perché nulla lo ferma”. Così, dopo le bombe alla Fondazione, il regista Ambrogio Crespi che nel film ‘Terra Mia, non è un Paese per Santi’, (di Index Production e Proger) ha il parroco anticamorra fra i protagonisti. “Mi auguro che, dopo questo episodio, aumenti il livello di protezione verso un simbolo della lotta alla criminalità. Confido, come sempre, nelle Istituzioni e nella attività che le forza di polizia e la magistratura – aggiunge – metteranno in campo”. “Noi saremo al suo fianco, per dare forza ulteriore al suo impegno. Sempre” conclude Crespi. Rilancia anche un altro protagonista del film, il testimone di giustizia Benedetto ... Leggi la notizia su anteprima24

