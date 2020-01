Maria De Filippi truffata: ecco cosa è successo a Uomini e Donne (VIDEO) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nell’ultimo periodo Uomini e Donne sta attraversando un periodo molto particolare a livello di ascolti almeno epr quanto riguarda il trono classico. I telespettatori,infatti, pensano che i giovani partecipano al programma solo per visibilità e non per trovare la propria anima gemella. A confermare i dubbi dei fan di Maria De Filippi è sopratutto il trono di Giulio Raselli. Se per la padrona di casa i propri ragazzi sono da difendere, questa volta con l’ex tentatore di Temptation Island Vip ha fatto un vero e proprio buco nell’acqua. Il giovane ha riempito la redazione a causa delle tantissime segnalazioni. L’ultima lo vede protagonista a infrangere il regolamento di non partecipare a serate sponsorizzate. Uomini e Donne sfruttato per visibilità Di sicuro Giulio non è il primo ragazzo che sfrutta la visibilità di Uomini e Donne. In tanti hanno utilizzato il programma ... Leggi la notizia su kontrokultura

