Maltempo Sicilia: mareggiate nel Messinese, interventi per ricostruire e consolidare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un intervento tempestivo per ricostruire e consolidare tutte le cosiddette barriere già esistenti lungo la fascia tirrenica. Ma anche una decisa accelerazione per entrare nella fase operativa del “Contratto di Costa”, pensato ed elaborato proprio per arrestare i fenomeni erosivi provocati su ottanta chilometri di litorale – da Tusa fino a Patti – dalle mareggiate. Quelle che si sono registrate alla vigilia dello scorso Natale sono state particolarmente devastanti. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, alla guida dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, ha voluto fare il punto della situazione con i rappresentanti della Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce e con il capo del Genio civile di Messina, Antonino Platania. Al vertice, tenutosi a Palazzo Orleans, hanno preso parte anche l’assessore al Territorio Toto Cordaro e il ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

