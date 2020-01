Locke & Key: il trailer della serie Netflix in arrivo a febbraio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Locke & Key, la serie tratta dalla graphic novel di Joe Hill, ha ora un trailer che anticipa alcuni momenti inquietanti. Locke & Key, di cui Netflix ha condiviso il primo trailer, arriverà sugli schermi il 7 febbraio ed è una produzione originale tratta dall'omonima graphic novel. Nel video si assiste all'arrivo della famiglia Locke alla Keyhouse, dove tre fratelli iniziano a trovare delle misteriose chiavi di cui si scoprono i poteri. I giovani cercano quindi di scoprire come utilizzare gli oggetti magici, ma una presenza inquietante si risveglia e sembra pronta a tutto pur di entrarne in possesso. Bode, Tyler e Kinsey Locke si troveranno così alle prese con momenti sanguinosi, spaventosi e sovrannaturali che cambieranno per sempre la loro ... Leggi la notizia su movieplayer

