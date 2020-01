Libia, Erdogan invia i primi 35 soldati turchi: “Ruolo di coordinamento, non combatteranno” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Libia, Erdogan invia i primi 35 soldati turchi: “Ruolo di coordinamento, non combatteranno” La turchia ha inviato in Libia un primo contingente di 35 soldati turchi a sostegno del governo di Fayez al-Sarraj. A rivelarlo è il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una riunione con i vertici del suo partito Akp, citato dal quotidiano turco Hurriyet. I militari hanno al momento “un ruolo di coordinamento” a supporto di Tripoli, ha specificato il presidente turco e “non combatteranno”. Erdogan ha aggiunto che “anche i militari che verranno inviati in seguito non parteciperanno ai combattimenti”. “Su richiesta del Governo di accordo nazionale libico, i nostri soldati addestreranno le forze legate al governo”, ha spiegato il presidente turco nell’incontro che si è svolto a porte chiuse con la partecipazione di diversi ... Leggi la notizia su tpi

