La maschera perfetta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non è un film su Craxi, né una biografia personale o collettiva, di un partito o di un popolo. Questo “Hammamet” di Gianni Amelio è un romanzo sull’uomo nei suoi ultimi mesi di vita. O meglio sulla lunga agonia di uomo di potere che va verso la morte con travagliata consapevolezza. Che sulle colline di Hammamet coltiva rabbia, rancori, desideri, paure, macerato fino all’autodistruzione, ostinato nella scelta del “martirio finale” che, meglio di tutti, ha documentato Fabio Martini nel suo libro Controvento, di cui oggi pubblichiamo una anticipazione. Quel “voglio morire da uomo libero”, anche quando si era ipotizzato un modo per consentirgli di curarsi in Italia. Amelio lo descrive sul punto di prendere un’aereo, dopo che i medici del San Raffaele si erano rifiutati di operarlo, viste le condizioni della sala ... Leggi la notizia su huffingtonpost

sigma_tao : ma insomma conosciamo pure il governatore del nevada base antonellis nevada stato del gioco=maschera perfetta per a… - maquibeauty_it : Hai già provato la maschera-latte di Garnier? È perfetta per i capelli spenti, infatti aiuta a ravvivarli e rinforz… - alicevermi : RT @starrynightvs: Raga ma in che senso se faccio la maschera una sola volta la pelle non diventa perfetta? -