Improvviserai: stasera su Rai2 Ale & Franz con il nuovo show (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Improvviserai con Ale & Franz è il nuovo show di improvvisazione dal vivo da stasera su Rai2: ospiti della prima serata Nina Zilli e Adriano Panatta! Ale e Franz tornano in tv stasera su Rai2 con Improvviserai, ispirato al celebre format tedesco Schiller Strasse, che mescola teatro, show televisivo e sitcom. Uno spettacolo dal vivo in cui Ale & Franz, mattatori assoluti, saranno affiancati da Gigi e Ross, Maria Di Biase e Sandro (Alessandro Betti), l'amico di sempre, maestro dell'improvvisazione teatrale. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che si alterneranno nel corso delle puntate, mettendosi in gioco: nella prima, dal titolo "Anche tu cuoco, Ale amico mio", ci sarà Nina Zilli. Sprovvisti di copione, l'ospite e gli altri attori del cast si troveranno a improvvisare ... Leggi la notizia su movieplayer

