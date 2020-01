Il Cirque du Soleil torna a Milano: prezzi e biglietti dello spettacolo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’acclamatissimo Cirque du Soleil torna in Italia nel 2020 con il nuovo spettacolo Totem. Lo show andrà in scena al teatro Ciak di Milano nel mese di maggio e si presenta con la firma inconfondibile di Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil, a cui si affianca quella di uno dei registi più apprezzati del mondo dell’intrattenimento, Robert Lepage. Cirque du Soleil, lo spettacolo Totem Arriva in Italia dal 1 aprile a Roma e dal 21 maggio al 21 giugno 2020 al teatro Ciak di Milano e si presenta come uno degli spettacoli più innovativi ed apprezzati del Cirque du Soleil. Totem infatti è stato rappresentato più di 3000 volte in più di 50 città di tutto il mondo trasmettendo la sua magia a più di 6 milioni di persone dal suo debutto nel 2010 a Montreal. Grazie a un cast di 48 componenti tra attori, acrobati, musicisti e cantanti, la trama messa in scena accompagnerà il pubblico in ... Leggi la notizia su notizie

alcott_e : @LoMassi @iltrumpo Roba da Monty Python. Ancora a pensare che possa esistere qualcosa di sensato nella politica est… - LastMinuteStor : RT @MSC_Crociere: 6 spettacoli originali. 3 navi. 1 esperienza indimenticabile. Con #CirqueDuSoleilAtSea, la tua vacanza sul mare sarà ricc… - Joonbonsais : RT @xbunnykoo: raga ho un annuncio importantissimo ho appena finito di parlare a telefono col direttore del cirque du soleil e mi ha detto… -