Il bambino trovato morto nel carrello di un aereo a Parigi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il cadavere di un bambino “di una decina d’anni” è stato ritrovato stamattina nel carrello di un aereo di Air France atterrato all’aeroporto Parigino di Roissy Charles de Gaulle in provenienza da Abidjan, in Costa d’Avorio. Lo riporta, tra gli altri, Le Parisien. Il bambino trovato morto nel carrello di un aereo a Parigi L’aereo, un Boeing 777, è decollato da Abidjan, la capitale economica della Costa d’Avorio, martedì sera ed è atterrato poco dopo le 05:00 GMT a Parigi. In un comunicato stampa, la compagnia aerea, che conferma la morte di un “passaggio clandestino” senza specificare la sua età, parla di un “dramma umano”. Il corpo è stato scoperto nel carrello di atterraggio, secondo fonti vicine alle indagini. “Al di là della tragedia umana, ciò indica una grave violazione della sicurezza nell’aeroporto di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

