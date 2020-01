Elisabetta Canalis a Pitti: «No, non mi manca proprio niente» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Elisabetta Canalis a Pitti 97 per PolliniElisabetta Canalis a Pitti 97 per PolliniElisabetta Canalis a Pitti 97 per PolliniElisabetta Canalis a Pitti 97 per PolliniElisabetta Canalis a Pitti 97 per PolliniElisabetta Canalis a Pitti 97 per PolliniElisabetta Canalis a Pitti 97 per PolliniElisabetta Canalis a Pitti 97 per PolliniElisabetta Canalis a Pitti 97 per PolliniModa, stile, sfilate. Vero. Ma Pitti Uomo non è solo questo. Anzi. Sono molti i volti noti e notissimi che approdano a Firenze, in queste giornate dedicate al glamour maschile. Il più fotografato di oggi è stato, senza ombra di dubbio, quello sorridente e irresistibile di Elisabetta Canalis, ospite dello stand di Pollini. Un sorriso per tutti, semplice vestitino scuro e alti stivali ai piedi, Eli si racconta elargendo serenità. L’avevo intervistata proprio qui, a Pitti, esattamente 6 anni fa. Quanto e come è cambiata ... Leggi la notizia su vanityfair

fedebandi : RT @ModaCorriere: Charles Leclerc, Elisabetta Canalis e gli altri: i vip al Pitti Uomo 2020 - ModaCorriere : Charles Leclerc, Elisabetta Canalis e gli altri: i vip al Pitti Uomo 2020 - ciuffini_alex : La bellissima Elisabetta Canalis?? -