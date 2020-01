Eleonora Daniele è incinta: arriva l’omaggio in diretta di Alberto Matano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo la bella notizia data agli spettatori sulla gravidanza di Eleonora Daniele, anche il collega e amico Alberto Matano ha espresso le sue felicitazioni. Lo ha fatto durante La Vita in diretta, riproponendo il momento dell’annuncio fatto dalla Daniele. L’annuncio alla fine di Storie Italiane La grande famiglia di Rai 1 ieri si è stretta attorno alla notizia che Eleonora Daniele è incinta di una bambina, come dichiarato da lei stessa alla fine di Storie Italiane, nella giornata di ieri. Qui la conduttrice ha voluto fugare alcuni rumor circa la sua gravidanza, confermando quanto si vociferava: sì, è incinta e chiamerà la figlia Carlotta.Lo studio le ha riservato un lungo e caloroso applauso, ma per la Daniele le sorprese non erano ancora finite. l’omaggio di Alberto Matano a La Vita in diretta Poche ore dopo, infatti, l’amico e collega Alberto Matano ha voluto riproporre il ... Leggi la notizia su thesocialpost

novasocialnews : Alberto Matano omaggia Eleonora Daniele in diretta tv: “A Rai1 è in arrivo il royal baby” #novasocialnews… - ispanico50 : sono in cinta# ho letto che la conduttrice Eleonora Daniele(non so chi sia)durante il programma Storie Italiane, cr… - FonteUfficiale : Valeria Marini e il nuovo fidanzato, Emily Ratajkowski e la foto inedita, Eleonora Daniele è incinta, Lapo Elkann e… -