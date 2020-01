E’ tempo di depurarsi dalle tossine: acqua, tisane e zuppe sono sufficienti? Quali bevande e cibi sono davvero efficaci? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Finite le feste, è tempo di depurarsi dalle tossine accumulate con i grandi pranzi e cenoni. Molti però credono che, per depurarsi, sia sufficiente bere acqua e tisane. Vero o falso? Humanitas Salute ha chiesto il parere della dottoressa Manuela Pastore, dietista dell’ospedale Humanitas. “Vero. Bere molto, e non solo acqua, permette all’organismo di depurarsi ed eliminare le scorie – spiega la dottoressa -. Dopo le feste è importante bere molti liquidi, prediligendo l’acqua ma anche centrifugati di verdura, tisane e tè verde, evitando totalmente alcolici, bevande gassate e quelle zuccherate, e limitando il numero di caffè. Dal momento che, come ricorda il ministero della Salute, l’acqua è indispensabile per tutti i processi fisiologici e le reazioni biochimiche del nostro organismo, come la digestione, l’assorbimento, trasporto e impiego dei nutrienti e l’eliminazione dei ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

