Don Matteo 12, l’anticipazione che preoccupa i fan (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giovedì 9 gennaio inizierà la nuova stagione di Don Matteo, la 12esima. Durante lo speciale de I soliti ignoti sono stati ospiti tra gli altri anche Nino Frassica e Fabio Rovazzi, che appariranno nella serie. Durante la puntata sono state rivelate alcune anticipazioni riguardo la nuova stagione, che vedrà un fatto clamoroso che riguarda proprio il protagonista della serie Don Matteo. Don Matteo: le anticipazioni della prima puntata Nella prima puntata di Don Matteo 12, intitolata Non avrai altro Dio all’infuori di me, la coppia formata da Anna e Marco si sta preparando alle future nozze quando un giovane, Andrea, viene rapito. Anna si occuperà del riscatto ma la complicata situazione lavorativa potrebbe far rimandare il tanto atteso matrimonio. Nel mentre la città di Spoleto è occupata in una caccia al tesoro: infatti compaiono delle scatole contenenti grandi quantità di ... Leggi la notizia su thesocialpost

