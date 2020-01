Crolla intonaco del soffitto in classe. Paura in un liceo di Massa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una porzione di intonaco è Crollata dal soffitto di un'aula della terza del liceo linguistico e delle scienze umane Giovanni Pascoli di Massa mentre gli studenti stavano svolgendo lezione. Scuola chiusa per due giorni per i necessari controlli sulle strutture intonaco soffitto scuola Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/01/08/Crolla-il-soffitto-in-unaula-del-liceo-pascoli-di-Massa/Crolla soffitto a scuola:Paura in un liceo di Massa Luoghi: Massa Leggi la notizia su ilgiornale

