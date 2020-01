Chi è davvero Wanda Sykes? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Grazie a un curriculum che spazia tra cinema, televisione e doppiaggio, l’attrice Wanda Sykes si è guadagnata la stima del grande pubblico. L’abbiamo vista sul grande schermo in commedie famose, come Bad Moms, e nel 2019 su Netflix con il suo stand up show Not Normal. Le persone che cercano su Google, però – come dimostra questa Autocomplete Interview – sono ossessionate dalla riccia e folta chioma dell’interprete, nata a Portsmouth (in Virginia). In questa intervista-a-sé-stessa l’interprete risponde alle domande inconfessabili del suo pubblico (anche sul team di parrucchieri e di make-up artist che la segue) e racconta della sua famiglia (ha sposato in seconde nozze la moglie Alex Sykes). Altre cose da sapere su di lei: Sykes ha lavorato con Chris Rock, prestato la voce in un episodio di BoJack Horseman, ma non ha alcuna parentela con Brenda Sykes, ... Leggi la notizia su wired

andreapurgatori : LEGGETE, CON ATTENZIONE. Chi era (davvero) #Soleimani (di N. Pedde) - raistolo : Caro ??@Corriere?, questo articolo che ospitate è semplicemente vergognoso. I vincitori di finanziamenti ERC sono t… - angelomangiante : Buon anno, soprattutto a chi soffre. A chi sta male. A chi fa davvero fatica ad andare avanti. A chi ha perso la sp… -