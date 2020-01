Bonus Bebè 2020 INPS, ecco cosa cambia e tutte le novità introdotte (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tante le novità che entrano in vigore quest’anno e che riguardano il Bonus Bebè 2020 INPS. Con la nuova legge di Bilancio 2020 entrata in vigore con l’inizio dell’anno sono moltissime le novità che si sono viste, una riguarda uno dei sussidi più popolari degli ultimi anni ossia il Bonus Bebè. Il Bonus Bebè fino ad oggi era un sostegno a tutte le famiglie che avevano difficoltà economiche ed avevano un bambino nato nell’anno in cui si sceglieva di usufruirne. L’importo del Bonus variava a seconda della situazione economica della famiglia e veniva stanziato attraverso una quota mensile. Oggi il Bonus Bebè è stato riconfermato ma la grande differenza è che non si ha più bisogno di avere un ISEE inferiore a 7000 euro ma sarà erogato per tutti i bambini nati dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. tutte le famiglie richiedenti dovranno ovviamente presentare il Modello ISEE 2020 per poter ... Leggi la notizia su circuitoscuola

