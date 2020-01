Basi Usa colpite da missili, per Teheran è legittima difesa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – Due Basi aeree che ospitano truppe degli Stati Uniti in Iraq sono state colpite nella notte con oltre una decina di missili balistici lanciati dall’Iran: la notizia, diffusa dalla televisione di Stato a Teheran, e’ stata confermata dal dipartimento della difesa americano. Non e’ chiaro al momento se e quante siano le vittime. In un tweet il ministro degli Esteri Javad Zarif ha riferito di “misure proporzionate di legittima difesa nel rispetto dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite” e ha sottolineato che l’Iran “non vuole la guerra ne’ l’escalation” ma “si difendera’ da ogni aggressione”. Sempre sui social la prima reazione del presidente americano, Donald Trump: “So far so good”, finora tutto bene, ha scritto tra l’altro, affermando che sono in corso accertamenti ... Leggi la notizia su romadailynews

