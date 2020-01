Bambina morta in incendio | la tragedia a Fermo | aveva 7 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una Bambina morta in un incendio. Succede a Fermo, con la piccola che aveva solo 7 anni. La madre ha salvato la sorellina ma non è riuscita a salvare lei. Una Bambina morta in un incendio divampato a Servigliano, presso Fermo. La drammatica notizia riguarda una piccola di soli 7 anni, che purtroppo non è … L'articolo Bambina morta in incendio la tragedia a Fermo aveva 7 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

SkyTG24 : Servigliano (Fermo), incendio in un appartamento: muore una bambina - tweetnewsit : #Beautiful #8gennaio: Taylor comunica a Steffy che ha incontrato qualcuno disposto ad adottare la sua piccola. In r… - TgrRai : Una bambina di circa 7 anni morta in un incendio di un'abitazione a Servigliano, #Fermo. Salve la mamma e la sorell… -