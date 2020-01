Agricoltura, Foreste e Clima: “Da rischio ad opportunità” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio 2020 saranno un appuntamento fondamentale per il futuro della Calabria. Per questo motivo, la Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Calabria vuole esprimere la propria visione strategica sull’Agricoltura e la forestazione regionale, considerando anche gli effetti che il cambiamento Climatico genera su di essi e sul nostro fragile e complesso territorio. Chiediamo, quindi, ai candidati governatori di avviare con la Federazione regionale, in qualità di stakeholder interessato, un confronto aperto, positivo e propositivo su questi temi. Dall’impegno concreto sulle questioni ambientali passa, infatti, lo sviluppo del nostro territorio e l’esistenza stessa delle aree rurali e urbane calabresi. In materia di Agricoltura i punti cardine dovranno essere una più efficiente gestione delle risorse comunitarie e lo snellimento ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

