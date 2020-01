A Pomeriggio 5 nuova pista sulla scomparsa di Luigi Favoloso: alcune persone sarebbero state raggirate sui social (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 8 gennaio 2020 si torna a parlare della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Ormai sono undici giorni che l’imprenditore è scomparso nel nulla. Era a casa di sua madre a Torre del Greco, aveva passato con la sua famiglie le feste. Era triste, racconta la mamma di Luigi nello studio di Barbara d’urso. Era molto giù a causa della separazione con Nina. Non le aveva detto subito che si erano lasciati ma lei lo aveva capito successivamente. “Non è mai uscito con i suoi amici in quei giorni” ha detto la mamma di Luigi. La signora non sapeva neppure che Luigi avrebbe passato con loro le feste di Natale, la sua è stata una visita improvvisa. nuova pista DA Pomeriggio 5: Luigi MARIO Favoloso RAGGIRAVA persone SUI SOCIAL? La mamma di Luigi Mario Favoloso non riesce a capire come mai Nina Moric non voglia essere chiamata ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

