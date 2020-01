2 Chainz nuovo album 2020: il titolo e quando esce (Di mercoledì 8 gennaio 2020) 2 Chainz nuovo album 2020: il titolo e quando esce A circa un anno di distanza da Rap Or Go To The League, 2 Chainz ha fatto capre che ha in serbo materiale per pubblicare un album anche quest’anno. Il presunto nuovo progetto discografico del rapper di Atlanta punterebbe a ripetere i brillanti risultati del disco del 2019. Clicca qui per le ultime notizie sul nuovo tour e album della storica band AC/DC Nuovi ritmi e conoscenza degli “algoritmi” Con due diversi post sul suo account Twitter datati 27 Dicembre, 2 Chainz ha confidato ai fan che sarebbe stato nelle sue possibilità far uscire un album nel corso del 2019, perché comunque aveva materiale a sufficienza e che questo era già pronto per essere lanciato. Nel secondo tweet, ha annunciato che la sua produzione nel 2020 sarebbe stata un po’ differente dal solito, dato che stava provando nuovi ritmi e ... Leggi la notizia su termometropolitico

