15enne suicida sotto la Metro A di Roma/ "Non fate come me, parlate con qualcuno" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 15enne si suicida sotto i treni della Metro A nella stazione di Ponte Lungo: 'non fate come me, parlate con qualcuno', l'ultimo messaggio Leggi la notizia su ilsussidiario

CorriereCitta : Roma, 15enne suicida in metro. Il messaggio vocale di addio alle amiche del cuore, poi il gesto estremo… - infoitinterno : Roma, 15enne suicida in metro: prima di uccidersi ha mandato un messaggio vocale a sei amiche - zazoomnews : “Non fate come me”: l’ultimo sms della 15enne morta suicida nella metro di Roma - #l’ultimo #della #15enne #morta -