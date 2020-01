Xbox Series X mostrata da AMD al CES 2020 ma è tutto un fake e una figuraccia da dimenticare (Di martedì 7 gennaio 2020) Direttamente dal CES 2020 arriva una figura di certo non bellissima per un colosso come AMD. In parole povere prendete tutte le notizie riguardanti il retro di Xbox Series X, le porte USB e quelle HDMI condivise nella notte e gettatele nella spazzatura perché tutte si basavano su un render che è sostanzialmente un fake.Microsoft non aveva mostrato il retro della propria console ma sembrava che AMD (partner del colosso di Redmond) lo avesse effettivamente fatto nelle scorse ore rivelando la presenza di due porte USB-C e due porte HDMI. Poi la doccia gelata: AMD ha ammesso di aver utilizzato un render fake della console per la propria presentazione."Le immagini di Xbox Series X utilizzate durante l'appuntamento del CES di AMD non sono state fornite da Microsoft e non rappresentano in maniera accurata il design o le feature della console in uscita. Sono state prese da TurboSquid.com". Le ... Leggi la notizia su eurogamer

