Traffico Roma del 07-01-2020 ore 08 | 00

CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA. Traffico INCOLONNATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST. TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO. CODE ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L'AEROPORTO DELL'URBE, DIREZIONE CENTRO. INCOLONNAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA IL GRA E TOR CERVARA, IN QUEST'ULTIMA DIREZIONE. INTENSO IL Traffico SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA SPINACETO E L'EUR, DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE, DIREZIONE GRA

